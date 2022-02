Oekraïense tennisster Jastremska vlucht naar Frankrijk

De Oekraïense tennisster Dajana Jastremska is vanwege de Russische invasie van haar geboorteland naar Frankrijk gevlucht. In een bericht op Instagram laat de 21-jarige nummer 120 van de wereld vrijdag weten veilig te zijn aangekomen.

Jastremska zegt samen met haar zus te zijn gevlucht, met behulp van haar ouders. Vanuit Odessa in Oekraïne ging ze via Roemenië naar Frankrijk. “Na twee nachten door te hebben gebracht in de ondergrondse parkeerplaats, hebben mijn ouders het besluit genomen mij en mijn zusje koste wat kost uit Oekraïne te halen.”

In het Instagrambericht spreekt ze haar liefde en dank aan haar ouders uit en roept ze haar landgenoten op sterk te blijven. “Ik hou van jou, mijn land!”

De Oekraïense won tot dusver drie WTA-titels en werd eind 2020 tijdelijk geschorst na een positieve dopingtest. Die straf werd in juni 2021 opgeheven, nadat een onafhankelijk tribunaal Jastremska weer speelgerechtigd verklaarde.