Russische president Poetin geschorst als erevoorzitter judobond

De Russische president Vladimir Poetin is door wereldjudobond IJF geschorst als erevoorzitter en ambassadeur. Dat is “vanwege het aanhoudende oorlogsconflict in Oekraïne”, maakt de bond bekend. De IJF staat onder grote invloed van Rusland. De Roemeense voorzitter Marius Vizer wordt gezien als vriend van Poetin en de bond krijgt veel sponsorgeld vanuit Rusland.

De Russische president, die afgelopen week besloot Oekraïne militair binnen te vallen, houdt van judo en haalde de zwarte band in de sport.

Verschillende grote sporten hebben al wedstrijden geschrapt in of tegen Rusland. Zo slaat de Formule 1 komend seizoen Rusland over, en zal ook de finale van de Champions League in Parijs gespeeld worden in plaats van in Sint-Petersburg.