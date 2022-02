Tennisser Nadal wint ook zijn derde toernooi van het seizoen

Tennisser Rafael Nadal heeft ook het derde toernooi waar hij dit jaar aan meedeed gewonnen. In het Mexicaanse Acapulco versloeg de 35-jarige Spanjaard de Brit Cameron Norrie in twee sets (6-4 6-4). Zo sloot Nadal het ATP-toernooi af zonder setverlies. Nadal is nog nooit zo goed aan een seizoen begonnen, nadat de nummer 5 van de wereld vorig jaar nog bijna zes maanden was uitgeschakeld door een blessure.

Bij warme omstandigheden was Nadal in een kleine twee uur klaar met Norrie. De 21-voudig grandslamkampioen wist Norrie bij een stand van 2-2 in de eerste set voor het eerst te breken, waarna hij die voorsprong niet meer weggaf. In de tweede set wist Norrie (26) nog wel terug te breken, maar Nadal bleek sterker dan de mondiale nummer 12.

“Het was een vochtige dag, erg moeilijke omstandigheden”, aldus de Spanjaard. “Cameron is een solide, lastige speler, die je oncomfortabel laat voelen.”

In de halve finale had Nadal de Rus Daniil Medvedev verslagen, die vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld is. Op de Australian Open versloeg Nadal hem vorige maand ook al. Norrie haalde de finale door van de Griek Stefanos Tsitsipas te winnen.