Menno Vloon heeft bij de NK indooratletiek in Apeldoorn de titel veroverd bij het polsstokhoogspringen in een kampioenschapsrecord van 5,91 meter. Het was zijn beste prestatie van dit jaar. De Zaankanter deed nog een poging op 6,00 meter, maar na zijn eerste mislukte sprong gaf hij op.

De 27-jarige Vloon is ook Nederlands recordhouder met 5,96 meter. Hij won voor de vierde keer de indoortitel. Vloon heeft zich gekwalificeerd voor de WK indoor in Belgrado, van 18 tot en met 20 maart.