Duits paralympisch comité wil Russische sporters weren van Spelen

De baas van het Duitse paralympisch comité wil dat Russische sporters worden geweerd van de Paralympische Spelen in Beijing. “Ik kan en wil me niet voorstellen dat Rusland bij de openingsceremonie binnen marcheert”, zei Julius Beucher in een interview met de Duitse krant Welt naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne vorige week.

Daarom wil de Duitse voorzitter het Internationaal Paralympisch Comité vragen naar de mogelijkheid om Rusland uit te sluiten. Het afgelasten van de Spelen, die 4 maart beginnen, is volgens hem geen optie. “Een verbod op deelname van Russische sporters zou naar mijn inschatting het nationalistische bewustzijn van president Vladimir Poetin meer kunnen raken”, aldus Beucher. Ook kan het volgens hem een goed signaal afgeven als Oekraïne tegen andere landen gaat sporten.

Het Internationaal Paralympisch Comité heeft eerder gezegd zich grote zorgen te maken over de deelname van Oekraïne aan de Paralympische Spelen in Beijing. Vanwege de oorlog is vliegen bijvoorbeeld lastiger geworden.