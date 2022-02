Nederland wil maatregelen tegen Rusland op Paralympische Spelen

De Nederlandse ploeg op de Paralympische Winterspelen in China wil dat er maatregelen worden genomen tegen de Russische afvaardiging. Een voorbeeld is het niet hijsen van de Russische vlag. Voor een uitsluiting van de sporters uit het land is Esther Vergeer, chef de mission van TeamNL, niet. “Ik ga ervan uit dat zij net zo hard getraind hebben als onze sporters en daarom hoop ik dat ze in actie kunnen komen.”

Welke maatregel precies moet worden genomen, wil Vergeer nog niet zeggen in aanloop naar een persconferentie van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) woensdag. “Dat wachten wij af. Hoe gezamenlijker de boodschap, hoe groter de impact.” Dat IPC pas dan met een verklaring komt, vindt Vergeer “best wel laat”. “Ik had het liever nu al gehad.”

De oorlog in Oekraïne, die vorige week is begonnen nadat Rusland het buurland binnenviel, is een van de “hobbels” voor de ploeg in voorbereiding op de Spelen. “Dat is nog heel zacht uitgedrukt”, aldus Vergeer. “Iedereen weet het en is er op een bepaalde manier mee bezig.”

Een andere hobbel is een coronabesmetting binnen de staf, waardoor Vergeer als nauw contact tot dinsdag veel binnen moet blijven. Daardoor weet ze niet precies wat de standpunten zijn van de acht paralympische sporters van TeamNL tegenover Rusland. “Wij respecteren alle meningen. Ook als iemand bijvoorbeeld zegt: ‘Ik wil niet uitkomen tegen een Russische sporter’. Deze situatie is onwijs heftig.”

Het Duitse paralympisch comité wil dat Russische sporters helemaal worden geweerd van de Paralympische Spelen in Beijing, die 4 maart beginnen. Dat zei voorzitter Julius Beucher tegen de Duitse krant Welt.