Spoedberaad FIA: positie Rus Mazepin in Formule 1 penibel

De motorsportraad van de internationale autosportfederatie FIA komt dinsdag bijeen na de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om Russische sporters te weren uit internationale competities. Die bijeenkomst kan gevolgen hebben voor de Russische Formule 1-coureur Nikita Mazepin. “Er is een buitengewone vergadering om zaken in verband met de aanhoudende crisis in Oekraïne te bespreken”, aldus een woordvoerder van de FIA.

De positie van Mazepin bij de Amerikaanse renstal Haas is in het geding. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, dat een van de grootste sponsors is van Haas. Het team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne de uitingen van Uralkali op de auto’s te verwijderen. Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf.

Er zijn meer Russische coureurs die wellicht hun zitje moeten inleveren. Zo is Robert Shwartzman testrijder bij Ferrari en coureur in de talentklasse Formule 2. In de Formule 3 rijdt Aleksander Smoljar.

De FIA heeft al besloten dat de Formule 1 dit jaar niet de Grote Prijs van Rusland zal rijden in Sotsji. “Het is in de huidige omstandigheden onmogelijk dat te doen. De Formule 1 doet landen over de hele wereld aan met een positieve visie om mensen samen te brengen en naties samen te brengen. We bekijken de situatie in Oekraïne geschokt en met pijn”, verklaarde de autosportbond.