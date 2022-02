Tennisster Svitolina doneert prijzengeld aan leger Oekraïne

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina zal het prijzengeld dat zij wint op het WTA-toernooi dat zij nu in Mexico speelt, en het geld dat zij wint op de komende WTA-toernooien in de Verenigde Staten, doneren aan het leger van haar land. Ook wil zij een deel van het prijzengeld schenken aan humanitaire hulpacties in Oekraïne na de inval van Rusland.

De nummer 15 van de wereld zei tegen sportzender Eurosport dat haar familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn het land momenteel verdedigen, en dat zij graag wil helpen. “Iedereen is doodsbang, iedereen is er kapot van,” zei ze. “Mijn familie is daar, net als veel van mijn vrienden die het land niet hebben verlaten. Ze vechten voor hun leven, sommigen vechten voor ons land. Daar is veel moed voor nodig.”

De tennisster, een van de bekendste sporters van Oekraïne, voegde daar aan toe: “Ik wil iets voor hen doen. Sommige van mijn vrienden zitten zonder elektriciteit, zonder water, zonder eten. Ze hebben het echt moeilijk.”