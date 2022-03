Apeldoorn mag EK baanwielrennen van 2024 organiseren

De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden in 2024 van 14 tot en met 18 februari in Apeldoorn gehouden. Dat heeft de Europese wielerunie tijdens een buitengewone vergadering besloten.

Naar verwachting zo’n 250 atleten uit ongeveer dertig landen zullen met elkaar gaan strijden om 22 titels. Ook voor de Nederlandse toppers zullen de Europese kampioenschappen een mooie graadmeter zijn voor de Olympische Spelen van later in 2024 in Parijs.

Op de wielerbaan Omnisport Apeldoorn werden in 2018 de wereldkampioenschappen baanwielrennen afgewerkt. In 2011, 2013 en 2018 was Omnisport al het decor van de EK baanwielrennen.

“De Europese kampioenschappen baanwielrennen zijn altijd aantrekkelijk en belangrijk geweest”, reageert voorzitter Enrico Della Casa van de Europese wielerunie. “Dat is straks in 2024 nog meer het geval, aangezien de EK dicht tegen de Olympische Spelen in Parijs aanzitten. De Spelen beginnen vijf maanden later.”