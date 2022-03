Drenthe wil EK wielrennen op de weg van 2023

De provincie Drenthe wil de Europese kampioenschappen wielrennen van 2023 organiseren. Gedeputeerde Henk Brink lichtte de plannen dinsdag toe in het stadion van FC Emmen. Brink zegt goede signalen te hebben van de Europese wielerbond UEC dat toewijzing reëel is. De plannen worden bovendien ondersteund door wielerbond KNWU. Provinciale Staten beslissen op 13 april over het voorstel van Gedeputeerde Staten 900.000 euro hiervoor te reserveren.

Drenthe huisvestte de afgelopen jaren al tal van nationale en internationale wielerevenementen, waaronder de EK veldrijden op de VAM-berg in 2021. “De afgelopen periode zijn we goed in gesprek geweest met de KNWU en de Europese wielerbond”, zegt Brink. “We hebben eerder al laten zien dat we succesvol wielerevenementen kunnen organiseren en dat Drenthe voldoende uitdagingen biedt voor de professionele wielrenner.”

De strijd om de Europese wegtitels bestaat sinds 1995 en vond eerder drie keer in Nederland plaats: in Valkenburg en Heerlen (2006), in Goes (2012) en in Alkmaar (2019). Dit jaar worden de EK in het Duitse München verreden. De data voor volgend jaar liggen al vast: van 13 tot en met 17 september.

Brink is vrijwel zeker dat de titelstrijd, mits Provinciale Staten niet tegensputteren, naar Drenthe komt. “Het gaat Drenthe een mooie wedstrijd opleveren. Ik zie het binnenhalen van dit kampioenschap als een blijk van waardering voor iedereen die zich inzet voor Drenthe, dé fietsprovincie van Nederland.” De VAM-berg zal daarbij weer een hoofdrol vervullen, al wilde Brink zich nog niet uitspreken over de parcoursen. “Daar gaat Thijs Rondhuis over, maar de VAM-berg zal zeker een hoofdrol vervullen.”

Rondhuis wordt met zijn bedrijf Courage Events normaal gesproken de organisator van de EK in Drenthe. Hij was eerder onder meer verantwoordelijk voor de NK’s op de weg van 2020 en 2021 en de EK veldrijden van vorig jaar. De EK zijn volgend jaar na de WK, die over alle fietsdisciplines in augustus in Glasgow worden gehouden.