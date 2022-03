Fernandinho geeft Oekraïner Zintsjenko aanvoerdersband

Oleksandr Zintsjenko is dinsdag in de bekerwedstrijd van Manchester City tegen Peterborough de aanvoerder van zijn team. Aanvankelijk zou Fernandinho de band dragen, maar de Braziliaan stond ‘m af aan zijn ploeggenoot uit Oekraïne. Fernandinho en zijn medespelers willen op deze manier hun steun betuigen aan Zintsjenko en Oekraïne, na de inval van Rusland.

De spelers van Manchester City stonden zaterdag, in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Everton, ook stil bij de oorlog in Oekraïne. De voetballers van Everton droegen de blauw-gele vlag van Oekraïne over hun schouders. Op shirts van de basisspelers van Manchester City stond de vlag van Oekraïne met daaronder de tekst: no war (geen oorlog). Zintsjenko, die de hele wedstrijd op de reservebank bleef, was toen in tranen.