Haarhuis kijkt uit naar nieuw tennisfeest in Den Haag

Captain Paul Haarhuis weerspreekt niet dat de Nederlandse tennissers vanaf vrijdag veruit favoriet zijn in de Daviscup-ontmoeting met Canada. Waar in Den Haag met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor twee spelers uit de top 100 namens Oranje de baan op komen, is de hoogst genoteerde Canadees Brayden Schnur, de nummer 226 van de wereld. “Het is jammer voor het publiek dat Auger-Aliassime en Shapovalov ontbreken, maar ik ben toch liever favoriet. En dat zij we”, zei Haarhuis dinsdag, kort na de training op het gravel van de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Blij is Haarhuis met de terugkeer van publiek, in de Daviscup een niet te onderschatten factor. “We missen wel wat studentenverenigingen, onze harde kern. Er zijn er veel skiën deze week. Maar de spelers kijken uit om weer voor fans te spelen. Sinds 2017 speelden we niet meer thuis. Destijds wonnen we in deze hal van Tsjechië. Dat was een waanzinnig tennisfeest.”

Van de Zandschulp, de nummer 48 van de wereld, moest vorige week nog afzeggen voor het toernooi van Dubai wegens een positieve coronatest. “Hij was gelukkig redelijk snel uit Dubai en heeft al sinds zaterdag kunnen trainen”, vertelde Haarhuis, voor wie Griekspoor het andere zekerheidje is voor de enkelpartijen. Robin Haase komt pas in beeld als een van de twee niet fit is. “Voor de dubbel heb ik de knoop nog niet doorgehakt. Dat wordt Wesley Koolhof met Robin of met Matwé Middelkoop. Het zijn twee sterke teams.”

Haarhuis passeerde Jean-Julien Rojer, jaren een vaste waarde in de Daviscupploeg. De op Curaçao geboren dubbelspecialist, 40 jaar inmiddels, won na dat besluit meteen twee dubbeltitels in de Verenigde Staten. “Maar hij begrijpt mijn besluit, er is geen probleem. We hebben vier spelers die op dit niveau inzetbaar zijn waarbij Robin ook kan bijspringen in het enkelspel, mocht dat nodig zijn. Gravel is bovendien ook niet zijn favoriete ondergrond.”

Voor gravel werd gekozen toen er nog sprake was van de komst van Felix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov. Het zou de kansen van de Nederlanders tegen beide wereldtoppers vergroten. Het tweetal vond de Daviscup niet passen in het schema. Haarhuis: “Maar ook zonder die twee was de keuze op gravel gevallen. Canadezen zijn allemaal hardcourtspelers. Bij ons is gravel de favoriete ondergrond van Tallon, terwijl Botic het ook prettig vindt. Al zal hij een lichte voorkeur voor hardcourt hebben.”

De winnaar van het duel tussen Nederland en Canada plaatst zich voor de Daviscup Finals, die in september worden gehouden.