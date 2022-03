Handbalsters in EK-kwalificatie niet tegen Belarus na uitsluiting

De EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handbalsters op 21 april tegen Belarus gaat niet door. De Europese handbalbond EHF kondigde al aan teams van Rusland en Belarus voorlopig uit te sluiten van wedstrijden. Daardoor kan ook het duel van Oranje in Minsk niet doorgaan, bevestigt een woordvoerster van de Nederlandse handbalbond NHV.

“Deze maatregelen moeten met directe werking ingaan omdat de oorlog in Oekraïne doorgaat en de grondbeginselen van de EHF voor de samenwerking op Europees vlak gevaar loopt”, stond maandag in een verklaring van de Europese bond. Rusland viel vorige week buurland Oekraïne binnen. Sindsdien is er oorlog. Belarus is een bondgenoot van de Russen.

De Nederlandse handbalsters zitten voor de kwalificatie voor het Europees kampioenschap in een groep met Duitsland, Griekenland en Belarus. Oranje speelt op 3 maart de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland.