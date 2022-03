Hele Oekraïense paralympische ploeg naar Spelen ondanks oorlog

Het volledige paralympische team van Oekraïne gaat naar de Winterspelen in China, die vrijdag beginnen. De twintig sporters zouden woensdag kunnen aankomen, heeft een woordvoerder van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) gezegd. Na de Russische inval in hun land was het niet zeker of de Oekraïners naar China zouden gaan, ook omdat vliegen lastiger is geworden door de oorlog.

Woensdag wordt een besluit verwacht over de deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Spelen. Dan vergadert het IPC. Verschillende landen, waaronder Duitsland en de Verenigde Staten, willen dat Russische en Belarussische sporters worden geweerd van de Spelen. Rusland viel vorige week Oekraïne binnen en heeft Belarus als bondgenoot.