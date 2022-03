IPC besluit woensdag over deelname Russen aan Paralympics

Uiterlijk woensdagavond volgt het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) over deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Paralympische Spelen, die vrijdag beginnen. Het uitvoerend comité komt woensdag bijeen, twee dagen nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) er bij de internationale sportbonden op aandrong sporters uit beide landen uit te sluiten van internationale competities.

De kans bestaat dat paralympische atleten uit Rusland en Belarus in Beijing onder neutrale vlag zullen uitkomen. Oekraïne stuurt een volledige afvaardiging naar de Paralympics, die duren tot en met zondag 13 maart.

De Russische inval in Oekraïne heeft ondertussen voor een groot aantal beperkingen voor sporters uit Rusland en het medeplichtig geachte Belarus gezorgd. Maandag besloten wereldvoetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA dat Russische teams niet meer welkom zijn in internationale voetbalcompetities. Dat was wellicht een reactie op de oproep van het IOC. Die kreeg dinsdag meer navolging. Onder meer in de sporten handbal, roeien, hockey, badminton, schaatsen, ijshockey, skiën en atletiek zijn Russen en Belarussen voorlopig niet meer welkom. Na enige aarzeling besloot de internationale volleybalbond FIVB het WK volleybal voor mannen weg te halen uit Rusland. Sportmerk Adidas schortte de samenwerking met de Russische voetbalbond op.

De FIVB staat helemaal geen Russische betrokkenheid bij wedstrijden meer toe. Dat geldt voor nationale teams, clubteams, individuele spelers en officials. Zwembond FINA, die het WK zwemmen voor junioren weghaalde uit Kazan, laat Russische sporters nog wel in actie komen, maar alleen onder neutrale vlag.

Ondertussen noemde Daniil Kviat, de Russische voormalig Formule 1-coureur, de uitsluiting van zijn landgenoten een “oneerlijke” maatregel. “Sport en politiek moeten gescheiden blijven. Dit besluit gaat in tegen de waarden van de sport: eenheid en vrede”, meldde Kviat op Twitter.