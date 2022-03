Nieuwe straf wereldtriatlonbond voor Rusland

Wereldtriatlonbond World Triathlon heeft een nieuwe straf uitgesproken tegen Rusland. Eind vorig jaar had de bond al besloten dat het land, momenteel door een groot deel van de wereld veroordeeld wegens de inval in Oekraïne, in 2022 geen internationale wedstrijden mocht organiseren. Dat was een gevolg van verschillende dopingzaken. De situatie in Oekraïne leidt nu tot de uitsluiting van Russische en Belarussische atleten en officials voor internationale triatlonwedstrijden.

Het besluit, dat volgt op de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van maandag, zal door het uitvoerend comité van de triatlonwereld tijdens zijn maandelijkse vergaderingen worden heroverwogen naarmate de situatie zich verder ontwikkelt.

Ook de internationale tafeltennisfederatie ITTF heeft met onmiddellijke ingang alle Russische en Belarussische atleten en officials geschorst. Zij zijn niet langer welkom in competities die worden georganiseerd door de mondiale bond.