Ook skibond FIS laat geen Russen of Belarussen meer toe

In navolging van tal van andere sportbonden sluit ook de internationale skifederatie FIS Russische en Belarussische atleten uit van deelname aan internationale wedstrijden. Dat gebeurt “uit solidariteit met Oekraïne”, meldde de FIS dinsdag. De uitsluiting duurt vooralsnog tot het einde van het lopende seizoen.

De FIS volgt daarmee de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan sportorganisaties om atleten van beide landen niet meer te laten aantreden in internationale competities.

Eerder had de FIS al vijf wereldbekerwedstrijden, die voor de komende periode in Rusland zouden worden gehouden, geschrapt. Dat was ook al een reactie op de inval van het Russische leger in Oekraïne. Het ging om wedstrijden in het langlaufen, skicross, aerials en schansspringen.