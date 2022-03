Rus Mazepin mag onder neutrale vlag in Formule 1 blijven rijden

Nikita Mazepin mag dit jaar gewoon uitkomen in de Formule 1. De Russische rijder van Haas moet dat wel doen onder de neutrale vlag, bleek na een bijeenkomst van de internationale autosportfederatie FIA.

De FIA kwam bij elkaar na de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om Russische sporters, vanwege de oorlog in Oekraïne, te weren uit internationale competities. Russische coureurs mogen blijven deelnemen aan internationale wedstrijden, maar niet als Rus. Russische of Belarussische teams zijn niet welkom in de Formule 1 en andere raceklasses van de FIA, besloot de autosportfederatie verder.

Mazepin is de enige Russische rijder in de belangrijkste raceklasse voor autocoureurs. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, dat een van de grootste sponsors is van Haas, het team van Mazepin. Het team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne de uitingen van Uralkali op de auto’s te verwijderen. Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf.

Eerder besloot de FIA al dat de Grote Prijs van Rusland dit jaar in Sotsji niet doorgaat.