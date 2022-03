Russische voorzitter mondiale schermbond stapt op om sancties

De Russisch-Oezbeekse voorzitter van de internationale schermbond, Alisjer Oesmanov, is opgestapt vanwege Europese sancties tegen hem. In een korte verklaring heeft de zakenman gezegd per direct te stoppen “totdat het recht is hersteld”. De miljardair Oesmanov, die wordt gezien als een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, zei eerder al “alle juridische middelen te gebruiken om mijn eer en reputatie te beschermen”.

Oesmanov, sinds 2008 voorzitter, droeg in 2019 en 2020 5 miljoen Zwitserse frank bij aan de mondiale schermbond FIE, op een totaal aan inkomsten van 9,5 miljoen frank in 2019. Dat is omgerekend ruim 9 miljoen euro.

Rusland besloot vorige week Oekraïne binnen te vallen. Daarop kwamen Europese landen en hun bondgenoten met sancties tegen oligarchen en andere leden van de Russische elite, waaronder Oesmanov.