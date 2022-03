Taekwondobond ontneemt president Poetin eretitel en zwarte band

De Russische president Vladimir Poetin is ook zijn eretitel en zwarte band van de internationale taekwondobond kwijt. “We zijn met onze gedachten bij de oorlog in Oekraïne”, laat de bond weten. “We hopen op een snel einde van de oorlog.”

Poetin, die vorige week opdracht gaf voor het binnenvallen van Oekraïne, is voor zover bekend geen beoefenaar van taekwondo. Hij deed in het verleden wel aan judo. De internationale judofederatie schorste hem zondag al als erevoorzitter.

Rusland en Wit-Rusland zijn ook niet meer welkom bij grote ijshockeytoernooien. Rusland ontbreekt daardoor zo goed als zeker op het WK dat in mei in Finland wordt gehouden. De Russische ijshockeyers stonden onlangs op de Winterspelen in Beijing nog in de finale, waarin Finland te sterk bleek.

Veel grote sportorganisaties leggen Rusland sancties op na de inval in Oekraïne. Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA hebben Rusland tot nader order van het internationale voetbal geschorst. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil dat sportbonden wereldwijd geen sporters uit Rusland en Belarus mee laten doen aan evenementen.

De finale van de Champions League van dit seizoen is verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs. De race van de Formule 1 in Sotsji is van de kalender gehaald.