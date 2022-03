Tennisfederatie ITF schorst Russische en Belarussische bond

De internationale tennisfederatie ITF schorst de tennisbonden van Rusland en Belarus. Ook worden in die twee landen voorlopig geen wedstrijden gespeeld die onder de ITF vallen, is dinsdag besloten.

“De ITF veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne en de hulp daarbij door Belarus”, staat in een verklaring van de federatie. “De ITF blijft in nauw contact met de Oekraïense tennisbond en is solidair met de bevolking van Oekraïne.”

De door de ITF opgelegde schorsing houdt in dat de tennisteams van Rusland en Belarus niet mee mogen doen aan de landenwedstrijden om de Daviscup en de Billie Jean King Cup.

De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie van het tennis. Daarnaast bestaan ook nog de ATP en de WTA, de profbonden voor respectievelijk mannen en vrouwen. Die twee bonden hebben besloten dat tennissers uit Rusland en Belarus wel aan toernooien mogen blijven meedoen, maar dan niet onder de vlag van hun eigen land. De Rus Daniil Medvedev is bij de mannen de nummer 1 van de wereld.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van Moskou gaat in oktober niet door, besloten de twee profbonden verder.

“Onze gedachten zijn bij de bevolking van Oekraïne en we prijzen de vele tennissers die zich hebben uitgesproken en actie hebben ondernomen tegen deze onaanvaardbare daad van agressie”, aldus de ATP en WTA in een verklaring. “We herhalen hun oproep om het geweld te beëindigen en de vrede terug te brengen.”