Basketballers Mavericks bezorgen Lakers derde nederlaag op rij

De basketballers van Dallas Mavericks hebben Los Angeles Lakers de derde nederlaag op rij bezorgd in de NBA. Het werd in LA, mede dankzij 25 punten van Luka Doncic, 109-104 voor de Mavericks. LeBron James was aan de zijde van de Lakers met 26 punten de topschutter van de avond.

Met nog 7 minuten te spelen keken de bezoekers tegen een 100-94-achterstand aan, maar ze kwamen tot elf opeenvolgende punten. De Lakers hadden juist in 12 minuten een achterstand van 21 punten ongedaan gemaakt.

De Lakers, die voor de zesde keer in zeven duels verloren, werden na afloop toegejuicht vanwege hun mentale weerbaarheid. Twee dagen geleden werden ze na de nederlaag tegen New Orleans Pelicans (123-95) nog uitgefloten.

De Mavericks staan vijfde in de Western Conference, de Lakers glijden steeds verder af en staan nu negende. In 2020 werden de Lakers nog kampioen van de NBA. Vorig jaar ging de titel naar Milwaukee Bucks.