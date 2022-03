Djokovic na 15 jaar gestopt met succescoach Vajda

Novak Djokovic heeft de samenwerking met zijn coach Marian Vajda beëindigd. De 56-jarige Vajda was maar liefst vijftien jaar lang de coach van de twintigvoudig grandslamkampioen.

“Marian heeft aan mijn zijde gestaan tijdens de belangrijkste en memorabele momenten in mijn carrière. Samen hebben we ongelooflijke dingen bereikt en ik ben erg dankbaar voor zijn vriendschap en toewijding in de afgelopen vijftien jaar. Hoewel hij misschien het professionele team verlaat, zal hij altijd familie blijven en ik kan hem niet genoeg bedanken voor alles wat hij heeft gedaan”, schreef Djokovic op zijn website.

Volgens Djokovic zijn hij en Vajda al sinds de ATP Finals van vorig jaar uit elkaar. Djokovic werd begin dit jaar niet toegelaten tot de Australian Open omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij kon daardoor niet deelnemen aan de Australian Open en mede daardoor raakte hij deze week de nummer 1-positie op de wereldranglijst kwijt aan Daniil Medvedev uit Rusland.

“Tijdens mijn tijd met Novak heb ik het voorrecht gehad om hem te zien transformeren tot de speler die hij nu is. Ik zal met enorme trots terugkijken op onze tijd samen en ben zo ontzettend dankbaar voor de successen die we hebben behaald. Ik blijf zijn grootste steun op en naast de baan en kijk uit naar nieuwe uitdagingen.”

Djokovic voerde de mondiale ranglijst in totaal 361 weken aan. In 2019 voegde hij Goran Ivanisevic toe aan zijn team en de Kroaat blijft wel bij het team betrokken.

Vorige week maakte Djokovic zijn rentree na een absentie van enkele maanden. In Dubai kwam hij niet verder dan de kwartfinales. Het is onduidelijk hoe zijn schema voor de komende maanden eruitziet, omdat hij afhankelijk is van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.