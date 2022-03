Judoka Verhagen beëindigt loopbaan

Judoka Sanne Verhagen heeft haar loopbaan per direct beëindigd. De 29-jarige Verhagen vertegenwoordigde Nederland twee keer op de Olympische Spelen.

“Ik heb besloten te stoppen met topsport en me te gaan richten op mijn maatschappelijke carrière. Ik ben dankbaar voor de mooie momenten en ervaringen die topsport me heeft gegeven. Judo is en zal altijd deel uit blijven maken van mijn leven”, zei Verhagen, die uitkwam in de klasse tot 57 kilogram.

Afgelopen zomer verloor Verhagen op de Spelen van Tokio in de tweede ronde van Nora Gjakova uit Kosovo. Na afloop liet ze al blijken te twijfelen over het voortzetten van haar loopbaan. “Ik ga nu op vakantie, dan ga ik nadenken en dan zie ik wel waar het schip strandt. Ik heb mijn leven op zijn kop gezet voor de Spelen. Iedere sporter focust zich op één ding en heeft te maken met hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat je zoveel leert en meekrijgt, voor mij was het het absoluut waard”, liet ze in Japan optekenen.

Acht jaar geleden won Verhagen brons op de WK in het Russische Tsjeljabinsk. De afgelopen jaren bleven grote successen uit.