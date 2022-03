Kritiek op besluit Russische paralympiërs niet uit te sluiten

Het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) sporters uit Rusland en Belarus te laten deelnemen aan de Paralympics heeft tot veel kritiek, maar ook enig begrip geleid. Met name vanuit Duitsland werd fel gereageerd. “Dit is een zwarte dag voor de paralympische beweging”, zei Julius Beucher, baas van het Duits paralympisch comité. Hij verweet het IPC lafheid.

Op de Paralympische Spelen, die vrijdag beginnen, mogen sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag uitkomen. Dat is tegen het advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat maandag opriep sporters uit beide landen uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden vanwege de Russische inval in Oekraïne. IPC-voorzitter Andrew Parsons noemde het eerder op de dag een “moeilijke tijd” voor de wereld en voor zijn comité maar riep deelnemers op de sporters uit Rusland en Belarus niet anders te behandelen. “In tegenstelling tot hun regeringen zijn zij niet de agressors”, zei Parsons in Beijing.

Beucher, aanwezig in China, noemde het een waardeloze beslissing en verwees naar Oekraïense deelnemers die dagelijks naar huis zullen bellen met de vraag of hun geliefden nog in leven zijn. Ook de Britse minister van Sport Nadine Dorries uitte haar onvrede. “Dit is een verkeerde beslissing en ik vraag het IPC te heroverwegen. Laat ze zich aansluiten bij de rest van de wereld en deze barbaarse invasie veroordelen door sporters uit Rusland en Belarus deelname te ontzeggen”, schreef Dorries op Twitter.

Het Canadese Paralympische Comité (CPC) zei de maatregelen van het IPC te steunen, al had het liever gezien dat de sporters uit Rusland en Belarus waren uitgesloten van deelname. “Maar we snappen dat dat ook op juridische gronden niet mogelijk is”, meldde het CPC. “We hopen wel op een snel te beleggen vergadering waarbij de IPC-leden de lidmaatschapsstatus van Rusland en Belarus kunnen herzien.”

Ook het Olympisch en Paralympisch Comité van de Verenigde Staten (USOPC) verklaarde teleurgesteld te zijn over het resultaat. “Al kunnen we ons inleven in de moeilijkheid van dit besluit en de wens van het IPC om de rechten van de atleten om deel te nemen te beschermen.” De Amerikanen stellen dat de Russen nu wegkomen met het schenden van de zogenoemde ‘Olympic Truce’, een afgesproken wapenstilstand rond Olympische Spelen. Ook vinden zij het respectloos richting de slachtoffers van een “zinloze oorlog”.