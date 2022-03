NOC*NSF betreurt niet weren Rusland en Belarus van Paralympics

Sportkoepel NOC*NSF “betreurt in hoge mate” de keuze van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om sporters uit Rusland en Belarus niet te weren van de Paralympische Spelen, die vrijdag beginnen in Beijing. De sporters uit beide landen mogen van het IPC deelnemen onder neutrale vlag.

“Het IPC gaat met dit besluit voorbij aan het heldere en indringende advies van het Internationale Olympische Comité (IOC) om deze twee landen tot nader order uit te sluiten van deelname aan internationale sportevenementen”, luidt een verklaring van de sportkoepel.

Eerder deze week sprak NOC*NSF zijn afschuw uit over de brute inval in Oekraïne door Rusland. “Oekraïne en zijn inwoners verdienen alle steun, ook van de sportwereld”, aldus de sportkoepel.

Aangesloten sportorganisaties is gevraagd om bij de internationale federaties aan te dringen op het verplaatsen van nu nog in Rusland of Belarus geplande sportwedstrijden. Ook zouden sporters en sportteams uit Rusland en Belarus moeten worden uitgesloten bij door hen georganiseerde sportevenementen elders.

“NOC*NSF betreurt dat het IPC de kans heeft laten liggen om zich aan te sluiten bij de krachtige beweging in de internationale sport om Rusland en Belarus te weren van internationale sportevenementen vanwege hun zeer gewelddadige militaire ingrijpen in Oekraïne.”

Sporters uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag meedoen, maar hun medailles worden niet opgenomen in de medailletabel. Het IPC verwees voor de motivering van zijn besluit naar de nieuwe grondwet van de paralympische beweging, die iets meer dan drie maanden geleden is aangenomen. “Bij de beslissing over de te nemen maatregelen heeft het bestuur zich laten leiden door de kernbeginselen van het IPC, waaronder het streven naar politieke neutraliteit en onpartijdigheid, en een onwankelbaar geloof in de kracht van sport om veranderingen teweeg te brengen.”