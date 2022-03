Raceverbod voor Rus Mazepin in Britse grand prix

De Russische Formule 1-coureur Nikita Mazepin weet nu al dat hij in juli niet kan meedoen aan de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Dat is het gevolg van het besluit van de Britse autosportfederatie om coureurs met een Russische of Belarussische licentie te weren van races in het Verenigd Koninkrijk.

Dat raceverbod van Motorsport UK volgde een dag nadat de internationale autosportfederatie FIA besloot dat coureurs uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag kunnen meedoen aan internationale races. “Wij staan achter het Oekraïense volk en de motorsportgemeenschap na de invasie en de onaanvaardbare acties die hebben plaatsgevonden”, zei voorzitter David Richards. “Dit is het moment voor de internationale motorsportgemeenschap om in actie te komen en steun te betuigen aan de bevolking van Oekraïne en onze collega’s van de Oekraïense autosportbond.”

Hoewel Mazepin startgerechtigd blijft voor de overige Formule 1-races, is zijn positie bij de Amerikaanse renstal Haas in het geding. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, een van de grote sponsors van Haas. Het team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne de uitingen van Uralkali van de auto’s te verwijderen. Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf en de coureur.

Eerder besloot de FIA al dat de Grote Prijs van Rusland in Sotsji dit jaar niet doorgaat.