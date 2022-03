Schaatser Snellink verlengt contract bij Team Jumbo-Visma

Schaatser Beau Snellink heeft zijn contract bij Team Jumbo-Visma opengebroken en verlengd. Hij heeft daardoor nu een verbintenis tot en met 2024 bij de formatie van coach Jac Orie.

Snellink bereidt zich momenteel in Hamar voor op het wereldkampioenschap allround. “Ik vind het hartstikke mooi dat Jumbo-Visma het vertrouwen in mij heeft uitgesproken en door nu te verlengen, laat ik blijken dat het vertrouwen wederzijds is. Het klikt gewoon en ik wil graag nog langer deel uitmaken van dit team.”