Vergeer en Hendriks ‘rekenen op consequenties voor Rusland’

Chef de mission Esther Vergeer van de Nederlandse paralympische equipe en technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF rekenen op consequenties voor Rusland en Belarus bij de Paralympics in Beijing, die vrijdag beginnen. De leiders van TeamNL laten dat weten via een tweet vanuit de Chinese hoofdstad.

“Het is afschuwelijk wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. Onze gedachten zijn bij iedereen die door deze oorlog getroffen wordt”, schrijven ze. “De Paralympische Spelen hier in Beijing bieden de sportwereld een podium om een stem te laten horen. Wij rekenen op consequenties voor Rusland.”

NOC*NSF steunde al de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan sportbonden wereldwijd om geen sporters uit Rusland en Belarus mee te laten doen aan evenementen en ook geen internationale wedstrijden in Rusland of Belarus te organiseren. Die oproep geldt ook voor het Internationaal Paralympisch Comité. Het IPC neemt woensdag een besluit over deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Paralympische Spelen.