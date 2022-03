Bucks winnen nipt van Heat in NBA na inhaalrace in slotfase

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben zich in de NBA naar een zege op Miami Heat geknokt. Het werd 120-119 in Milwaukee, waar de Bucks in de laatste 6 minuten een achterstand van 14 punten ombogen in een nipte overwinning.

Jrue Holiday nam met nog iets minder dan 2 seconden op de klok met een lay-up het winnende punt voor zijn rekening. Hij kwam tot 25 punten, terwijl zijn ploeggenoten Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo goed waren voor respectievelijk 26 en 28 punten.

Middleton legde met nog ruim 13 seconden te spelen met succes aan voor een driepunter en Giannis won in de slotfase een sprongbal, waardoor Holiday de inhaalrace kon voltooien.

De Bucks maakten een einde aan een zegereeks van Heat, dat de laatste vier duels had gewonnen. Heat is koploper in de Eastern Conference, de Bucks staan vierde. Vorig jaar pakte Milwaukee Bucks de titel in de NBA.