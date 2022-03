Europese zwembond kiest wel voor uitsluiting Russen en Belarussen

Russische en Belarussische zwemmers mogen niet meedoen aan wedstrijden in Europa. Van de Europese zwembond LEN mogen ook officials uit Rusland en Belarus niet bij wedstrijden zijn vanwege de betrokkenheid van de landen bij de oorlog in Oekraïne. Door de beslissing zouden sporters uit beide landen de EK van augustus in Boedapest kunnen missen.

De mondiale bond FINA had eerder nog besloten dat sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag wel mee mochten blijven doen aan internationale wedstrijden. Dat week af van de algehele uitsluiting waar verschillende andere sporten, waaronder atletiek en hockey, voor kozen.