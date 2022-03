Geen Formule 1-races meer in Rusland na beëindigen contract

De Formule 1 gaat ook in de toekomst geen races houden in Rusland. Het contract met het land is helemaal beëindigd, meldt de organisator van de koningsklasse in de autosport. Voor volgend jaar stond nog een race gepland in Sint-Petersburg. De Grote Prijs in Sotsji van 25 september van dit jaar werd eerder al geannuleerd.

Reden daarvoor was de Russische inval in Oekraïne vorige week. “De Formule 1 doet landen over de hele wereld aan met een positieve visie om mensen samen te brengen en naties samen te brengen”, aldus een eerdere verklaring. “We bekijken de situatie in Oekraïne geschokt en met pijn. We hopen op een kentering en vredevolle oplossing.”