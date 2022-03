Handbalsters Oranje verslaan Duitsland in prima tweede helft

De Nederlandse handbalsters hebben ook de derde kwalificatiewedstrijd voor het EK 2022 gewonnen en kunnen op zoek gaan naar geschikte hotels. Oranje, met de Zweed Per Johansson als debuterend bondscoach, versloeg Duitsland donderdagavond in Krefeld dankzij een uitstekende tweede helft met 31-25. Topscorer was Bo van Wetering met zes treffers. Dione Housheer en Larissa Nusser gooiden ieder viermaal raak.

Zaterdag staan de teams opnieuw tegenover elkaar, in Rotterdam. Bang om het EK in november in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro te missen hoeven ze niet te zijn. Door de uitsluiting van Belarus wegens de Russische inval in Oekraïne, is er in de groep alleen nog ‘concurrentie’ van Griekenland. De beste twee gaan door. Nederland won in oktober op Kreta al met 35-14. Ook Belarus werd ruim bedwongen, maar dat resultaat zal waarschijnlijk worden geschrapt. De uitwedstrijd in april in Minsk is inmiddels geschrapt.