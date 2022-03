Schaatser Krol dik tevreden met zijn 1000 meter op WK sprint

Thomas Krol kijkt terug op een prima eerste dag op de WK sprint in het Noorse Hamar. De Europees kampioen sprint moet alleen de Canadees Laurent Dubreuil voor zich dulden in het klassement. Met een baanrecord van 1.08,16 won Krol de 1000 meter. “Een baanrecord is super mooi. Ik heb veel tijd teruggepakt, maar net niet genoeg om Dubreuil voor te blijven”, zei hij bij de NOS. “Het doet me goed dat ik als olympisch kampioen op de 1000 meter heb laten zien wat ik in huis heb.”

Krol gaf toe dat het lastig zou worden, nadat de regerend wereldkampioen op de 500 meter volgens hem een fenomenale rit had gereden met 34,58 op de kortste sprintafstand. “Maar ik ben vooral blij hoe ik hier zelf reed. Ik kreeg een hele mooie kruising op de 1000 meter. Het was een herhaling van mijn olympische rit tegen Havard Lorentzen. Destijds had ik veel aan hem en nu weer.”

Op de tweede 500 meter vrijdag moet Krol 0,18 seconde goedmaken op Dubreuil, die naar verwachting eerst tijd op hem zal pakken. “Dat ga ik niet winnen”, keek Krol vooruit. “Ik moet proberen het verschil zo klein mogelijk te houden en dan toeslaan op de 1000 meter. Ik hoop dat dat genoeg is.”