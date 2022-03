Schaatser Van der Poel stopt na seizoen met wedstrijden

Schaatser Nils van der Poel stopt aan het einde van dit seizoen. De tweevoudig olympisch kampioen zei op een persconferentie voorafgaand aan de WK schaatsen in Noorwegen tegen Zweedse media dat hij het seizoen afmaakt als “eliteschaatser”, maar daarna voor de rest van zijn leven hobbyschaatser zal zijn.

Van der Poel won bij de Spelen van Beijing twee keer goud, op de 5000 en 10.000 meter. Op de 10 kilometer deed hij dat in een wereldrecord. Na zijn tweede goud in China hintte hij al op zijn aanstaande afscheid.

De 25-jarige Zweed doet dit weekend mee aan de WK allround in het Noorse Hamar. Van der Poel komt ook nog in actie tijdens de finale van de wereldbeker op 12 en 13 maart in Thialf in Heerenveen.