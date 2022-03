Schaatser Verbij vierde na eerste 500 meter op WK sprint, Krol 7e

Schaatsers Kai Verbij en Thomas Krol zijn bij de WK sprint het het Noorse Hamar als vierde en zevende geƫindigd op de eerste 500 meter. Europees sprintkampioen Krol kwam tot 35,10 seconden en moest daarmee een halve seconde toegeven op de wereldkampioen op de 500 meter, Laurent Dubreuil. De Canadees won in 34,59. Verbij, de wereldkampioen sprint van 2017, finishte met 34,83 als vierde.

Tijmen Snel moest in de eerste rit alleen rijden. Hij zette een tijd neer van 35,46. Dat was goed voor de veertiende plaats.

Tatsuya Shinhama is de titelverdediger op de WK sprint. De Japanner won de wereldtitel twee jaar geleden eveneens in het Vikingskipet in Noorwegen. Hij zette met 34,71 de tweede tijd neer voor de Pool Piotr Michalski (34,79).