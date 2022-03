Schaatsster Kok verbaasd dat ze werd gepasseerd voor teamsprint

Schaatsster Femke Kok was onaangenaam verrast dat ze niet is geselecteerd voor de wereldtitelstrijd op de teamsprint die zaterdag wordt verreden. “Toen ik hoorde dat ik niet was opgesteld voelde ik me wel gepasseerd”, zei de sprintster bij de NOS. “Daar schrok ik wel van, want ik weet niet aan wat voor eisen ik zou moeten voldoen, als dit niet genoeg is.”

Kok wees er nog op dat zij met Michelle de Jong en Marrit Fledderus de startplek op de teamsprint voor de WK had “binnengeharkt” bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger, “toen niemand anders wilde rijden”. De bondscoach koos echter naast Jutta Leerdam voor Marrit Fledderus en Isabelle van Elst. “De bondscoach gaf een aantal redenen en was het niet met me eens. Ik ben het hele jaar de snelste en word niet opgesteld”, uitte Kok haar onbegrip. “Jammer dat ik mijn titel niet kan verdedigen die ik twee jaar geleden met Jutta en Letitia de Jong heb veroverd in een wereldrecord.”

De sprintster staat na de eerste dag van de WK sprint tweede achter Leerdam. Kok had vooral gehoopt dat ze meer tijd op haar concurrente zou pakken op de 500 meter, waarin ze met 37,78 de snelste was. “Mijn start ging met haperingen. Daar verloor ik veel snelheid, maar ik reed wel een goed rondje. Dat is wel jammer, want anders had ik een grotere voorsprong gepakt.”