Shorttrackers pas in april naar Canada voor WK

De wereldkampioenschappen shorttrack zijn met een kleine maand uitgesteld en worden nu van 8 tot en met 10 april gehouden in de Canadese stad Montreal. Dat heeft de internationale schaatsunie ISU besloten. Als reden geeft de bond de recente ontwikkelingen in de wereld op, doelend op de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Het besluit volgde na overleg met de Canadese schaatsbond. Oorspronkelijk zou het toernooi van 18 tot en met 20 maart worden gehouden. Op de WK van vorig jaar in Dordrecht veroverde Suzanne Schulting alle vier de individuele gouden medailles, plus een met de aflossingsploeg.