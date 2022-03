Sporters uit Rusland en Belarus toch niet welkom op Paralympics

Sporters uit Rusland en Belarus mogen toch niet deelnemen aan de Paralympische Winterspelen in Beijing, zo is donderdag besloten tijdens een speciale bijeenkomst. Woensdag werd nog bepaald dat de atleten onder de neutrale vlag wel konden deelnemen aan de Paralympics.

“Meerdere landen dreigen nu niet deel te nemen, waardoor de levensvatbaarheid van de Paralympische Winterspelen van 2022 in Peking in gevaar komt”, meldt het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) als een reden om de atleten toch te weigeren. Ook escaleert volgens het IPC de situatie in de atletendorpen, waardoor het waarborgen van de veiligheid van atleten steeds moeilijker is geworden.

“In de afgelopen 12 uur heeft een overweldigend aantal landen contact met ons opgenomen en ze waren zeer open. Ze hebben ons verteld dat als we onze beslissing niet heroverwegen het waarschijnlijk ernstige gevolgen zal hebben”, zei Andrew Parsons, de voorzitter van het IPC.

“Tegen de para-atleten uit de getroffen landen: het spijt ons zeer dat je wordt getroffen door de beslissingen die jullie regeringen vorige week hebben genomen om de olympische gedachte te schenden. Jullie zijn het slachtoffer van de acties van jullie regeringen.”

Diverse landen uitten woensdag hun ongenoegen over de beslissing van het IPC om de Russen en Belarussen toch te laten deelnemen, weliswaar onder de neutrale vlag. NOC*NSF stelde het besluit “in hoge mate” te betreuren. “NOC*NSF betreurt dat het IPC de kans heeft laten liggen om zich aan te sluiten bij de krachtige beweging in de internationale sport om Rusland en Belarus te weren van internationale sportevenementen vanwege hun zeer gewelddadige militaire ingrijpen in Oekraïne.” Onder anderen Julius Beucher, baas van het Duits paralympisch comité, verweet het IPC lafheid.

De Paralympics beginnen vrijdag.