Tennisser Van de Zandschulp opent Daviscup-duel met Canada

Tennisser Botic van de Zandschulp opent vrijdag de Daviscup-ontmoeting met Canada met een wedstrijd tegen de Canadees Alexis Galarneau. Vervolgens neemt Tallon Griekspoor het in het tweede enkelspel in Den Haag op tegen Steven Diez.

Zondag treft Van de Zandschulp dan Diez en Griekspoor Galarneau. Diez is de nummer 294 van de wereld in het enkelspel, Galarneau staat 332e. De Nederlanders staan aanzienlijk hoger op de wereldranglijst: Van de Zandschulp is de mondiale nummer 48, Griekspoor staat zes plekken lager.

Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zijn door captain Paul Haarhuis aangewezen voor het dubbelspel. Middelkoop krijgt de voorkeur boven Robin Haase, die vooralsnog niet voorkomt in de opstelling. Haarhuis kan zijn opstelling nog wijzigen.

De inzet van het duel in Den Haag is een plek op de Daviscup Finals, later dit jaar.