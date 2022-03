Verstappen tekent nieuw contract bij Red Bull tot eind 2028

Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft een nieuw contract getekend bij zijn team Red Bull. Daardoor ligt de 24-jarige coureur tot eind 2028 vast bij de renstal. Hij had een contract dat eind volgend jaar af zou lopen.

Verstappen zegt in een reactie dat de verlenging van vijf jaar “een makkelijke beslissing” was. “Ik hou van dit team en vorig jaar was gewoon ongelooflijk: vanaf het begin van onze samenwerking in 2016 is het ons doel geweest om het kampioenschap te winnen en dat hebben we gedaan. Dus nu gaat het erom om nummer 1 zo lang mogelijk op de auto te houden.” Als wereldkampioen rijdt de Nederlander komend seizoen voor het eerst met het getal 1 op zijn auto in de koningsklasse.

Volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf heeft Verstappen de grootste deal in de Formule 1-historie gesloten en wordt hij de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden. Daar doen Verstappen en Red Bull nu verder geen mededelingen over.

Teambaas Christian Horner noemt de contractverlenging “een teken van vertrouwen”. “Onze voornaamste focus ligt op het verdedigen van de wereldtitel van Max, maar deze deal toont ook aan dat hij deel uitmaakt van de langetermijnplanning van het team. Nu de Red Bull Powertrains-afdeling werkt aan het nieuwe motorreglement voor 2026, wilden we er zeker van zijn dat we de beste coureur op de grid hebben voor die auto.”

De Limburger werd op 16-jarige leeftijd al ingelijfd door Red Bull. In 2015 maakte hij voor zusterteam Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1. Een seizoen later maakte hij de overstap naar Red Bull Racing en in mei 2016 won hij in Spanje prompt zijn eerste race voor het team. Inmiddels heeft Verstappen twintig keer een grand prix gewonnen en veroverde hij in december van vorig jaar na een bizarre ontknoping in Abu Dhabi als eerste Nederlander de wereldtitel in de koningsklasse.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op zondag 20 maart.