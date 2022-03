Cricketlegende Warne op 52-jarige leeftijd overleden

Cricketlegende Shane Warne is op 52-jarige leeftijd overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. Dat gebeurde in zijn villa in Thailand. “Shane werd bewusteloos aangetroffen in zijn villa en ondanks de inspanningen van het medisch personeel kon hij niet tot leven worden gewekt”, meldt het managementbureau van de Australiër.

Warne wordt gezien als een van de beste bowlers die de cricketsport heeft gekend. Met een totaal van 708 wickets staat hij tweede op de ranglijst aller tijden, achter de Sri Lankaan Muttiah Muralitharan.

Met Australië won Warne in 1999 de wereldtitel.