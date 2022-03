Darter Van Gerwen ongenaakbaar op vierde avond Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft de vierde avond van de Premier League Darts gewonnen. De Brabander verpletterde in Exeter in de finale de Schot Peter Wright: 6-0. Het was de eerste keer in deze jaargang van de topcompetitie dat Van Gerwen de finale had bereikt.

Dat deed hij door in de kwartfinales met duidelijke cijfers (6-1) af te rekenen met Welshman Jonny Clayton. In de halve finale volgde een al bijna net zo overtuigende zege op de Engelsman Michael Smith: 6-2.

Met slechts drie legs tegen meldde hij zich vervolgens voor een duel met Wright, bijgenaamd Snakebite. De regerend wereldkampioen kwam er helemaal niet aan te pas.

Het was de eerste ’toernooizege’ voor Van Gerwen dit jaar. Eind vorig jaar moest hij het WK verlaten na een positieve coronatest. Op de eerste drie avonden van de Premier League, dit jaar in een nieuw format met elke week een finale, strandde de 32-jarige Vlijmenaar steeds voortijdig. ‘́’Weer winnen geeft een fenomenaal gevoel”, meldde Van Gerwen op Twitter. “Ik heb steeds geweten dat het eraan zat te komen. Ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Nu op naar de UK Open.” Dat toernooi begint vrijdag al.