Dubreuil positief, Krol begint als leider aan tweede dag WK

Schaatser Laurent Dubreuil kan niet meer deelnemen aan de tweede dag van het WK sprint in Hamar in Noorwegen. De Canadees ging aan de leiding na de eerste dag voor de Nederlanders Thomas Krol en Kai Verbij, maar testte vrijdag positief op het coronavirus.

Dubreuil won donderdag de eerste 500 meter en werd derde op de 1000 meter, die werd gewonnen door olympisch kampioen Krol. De Canadees had 0,18 seconden voorsprong voor de tweede 500 meter. Krol, de Europees kampioen sprint, begint nu als leider aan de tweede dag van het WK sprint. Hij neemt het in de laatste rit op tegen de Amerikaan Jordan Stolz. Kai Verbij, die nu tweede staat in het klassement, komt een rit eerder in actie tegen de Pool Piotr Michalski.

“Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet kan deelnemen aan de tweede dag van het WK sprint, omdat ik deze morgen positief heb getest op corona. Ik volg nu het protocol”, liet Dubreuil via de Canadese schaatsbond weten. “Ik heb net als altijd alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen, maar ik denk dat het geluk deze week gewoonweg niet aan mijn zijde was.”

De Canadees zei dat het hem waarschijnlijk heel zwaar zal vallen om de resterende wedstrijden te volgen, omdat hij na de eerste dag aan de leiding stond. Hij wenste de andere schaatsers veel succes.