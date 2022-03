Dumoulin is niet fit en mist Italiaanse koers Strade Bianche

Wielrenner Tom Dumoulin ontbreekt zaterdag in de Strade Bianche, de Italiaanse wielerkoers over deels onverharde wegen. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt dat de 31-jarige Limburger niet fit is en daarom niet aan de start staat. Voor het Nederlandse team komen Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Robert Gesink, Koen Bouwman, Timo Roosen en Milan Vader wel in actie.

Dumoulin reed vorige week nog wel in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar kon hij in de zwaarste bergritten niet bij de koplopers blijven. Tadej Pogacar won die rittenkoers.