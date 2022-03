Gedeelde wereldbekerzege onbekende skiërs op afdaling Kvitfjell

De afdaling om de wereldbeker in het Noorse Kvitfjell heeft twee onbekende winnaars opgeleverd. De Zwitser Niels Hintermann en de Canadees Cameron Alexander noteerden exact dezelfde tijd op de piste. Dat was al vrij bijzonder, maar wat nog meer in het oog sprong was dat ze alle grote favorieten aftroefden.

De Oostenrijker Matthias Mayer, in Beijing winnaar van het olympisch goud op de super-G, eindigde als derde op 0,12 seconde. De Zwitser Beat Feuz, olympisch kampioen op de afdaling, werd vierde op 0,19 seconde. Een andere grote naam, de Noor Aleksander Aamodt Kilde, zette de vijfde tijd neer.

Kilde leidt in het wereldbekerklassement met 490 punten, 3 punten meer dan Feuz. Mayer staat derde met 462 punten.