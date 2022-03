Golfer Besseling zakt ver terug op Kenia Open

Golfer Wil Besseling heeft zijn goede start bij het Kenia Open geen gevolg gegeven. De Nederlander had voor zijn tweede ronde van het toernooi dat deel uitmaakt van de DP World Tour 73 slagen nodig. Een dag eerder was Besseling nog rondgegaan in 67 slagen.

Besseling zakte terug van de zesde naar de gedeelde 47e plek. Met twee slagen onder par haalde Besseling wel de cut, zodat hij zaterdag terug mag komen voor het vervolg van het evenement. Darius van Driel, Daan Huizing en Joost Luiten, de overige drie Nederlandse deelnemers in Kenia, zijn na de tweede ronde uitgeschakeld.

De DP World Tour is de opvolger van de Europese Tour.