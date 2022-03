Griekspoor zet Nederlandse tennissers op 2-0 in Daviscup

Het Nederlands Daviscup-team heeft in Den Haag nog maar één overwinning nodig om zich te plaatsen voor de Daviscup Finals. Tallon Griekspoor zette Oranje tegen Canada op een 2-0-voorsprong door Steven Diez met 6-4 6-4 te verslaan.

Griekspoor boog in de tweede set een 3-1-achterstand om in setwinst door vijf van de laatste zes games te winnen. Na 1 uur en 36 minuten maakte hij het met een sterke forehand af op zijn tweede wedstrijdpunt.

In de eerste wedstrijd van de ontmoeting had Botic van de Zandschulp Nederland op 1-0 gezet door Alexis Galarneau met 7-5 7-6 (9) te verslaan. Diez en Galarneau zijn de nummer 6 en 7 van Canada. De beste spelers van het land hebben zich afgemeld voor de ontmoeting op gravel in Den Haag omdat ze de voorkeur geven aan een goede voorbereiding op het Amerikaanse hardcourtseizoen.

Zaterdag volgt er eerst een dubbelspel. Captain Paul Haarhuis heeft daarvoor Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aangewezen. Mochten zij winnen dan is de ontmoeting al beslist. Als Koolhof en Middelkoop verliezen, dan komt Van de Zandschulp in actie in de vierde wedstrijd.