Meer vrouwelijke sporters dan ooit op Paralympische Winterspelen

Er doen meer vrouwelijke sporters dan ooit mee aan de Paralympische Winterspelen. In totaal komen er in Beijing 138 paralympische atletes aan de start, vijf meer dan op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. De vrouwen vormen echter nog geen kwart van het totale aantal deelnemers, dat 564 bedraagt.

“Er moet nog veel werk worden verzet om gendergelijkheid te bereiken, maar het feit dat de deelname van vrouwen aan de Winterspelen in de afgelopen twintig jaar aanzienlijk is toegenomen, laat zien dat we op de goede weg zijn”, aldus voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

De Paralympics beginnen vrijdag en duren tot en met 13 maart. In totaal doen er equipes mee uit 46 landen. Rusland en Belarus zijn vanwege de inval in Oekraïne alsnog uitgesloten. Gastland China heeft de grootste afvaardiging met 96 sporters. Daarna volgen de Verenigde Staten met 65 sporters. De Nederlands equipe telt acht paralympiërs. Oekraïne doet ondanks de oorlog mee met twintig sporters.

Er zijn 78 onderdelen waar medailles te winnen zijn: 39 bij de mannen, 35 bij de vrouwen en 4 in gemengde evenementen. De Amerikaanse rolstoelcurler Pam Wilson is met 66 jaar de oudste deelnemer in Beijing, de 15-jarige slechtziende Oostenrijkse skiester Elina Stary is de jongste.