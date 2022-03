Paralympics pas geslaagd voor Vergeer na veilige terugkeer

Voor chef de mission van het paralympisch team van TeamNL, zijn de Winterspelen pas geslaagd als iedereen weer gezond en veilig terug in eigen land is. “Dat heeft met corona te maken en met de oorlog.” Het zijn twee “vreselijke hobbels” in een verder goede voorbereiding op het evenement in Beijing, dat vrijdag begint. “De coaches en sporters zijn blij en hebben er zin in”, zegt Vergeer.

Door nauw contact met een positief getest staflid moest Vergeer haar eerste week in China veel binnenblijven. “Als ik één week mocht uitkiezen, zou het wel nog deze zijn. Vanaf vrijdag wil je erbij zijn, voor de sporters en voor het team er omheen.”

Gesprekken met de ploeg over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne waren door de gedwongen afzondering lastiger. Dat was dan ook wat Vergeer weer graag wilde doen op het moment dat ze zich weer onder de acht namens Nederland afgereisde sporters mocht begeven. “Dit soort gesprekken moet je ‘face-to-face’ hebben.” Uiteindelijk was Vergeer blij met de uitsluiting van Rusland en Belarus van de Spelen.

De mensenrechtenkwestie in China speelt minder. “Het is verschrikkelijk, maar we weten er niet genoeg van. Wij zijn hier om te sporten. Niet om over de rug van sporters dit issue uit te vechten.”

Na gesprekken met de bondscoach weet Vergeer dat alle acht Nederlandse paralympische atleten op de Spelen podiumkandidaten zijn. Maar een voorspelling van het aantal medailles durft de oud-rolstoeltennisster niet te geven. “Daarvoor weet ik echt niet genoeg van de sport.”

De “supergretige” Nederlanders Barbara van Bergen, Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Floris Meijer en Jeffrey Stuut komen uit in het paralympisch skiën. Renske van Beek, Lisa Bunschoten en Chris Vos in het snowboarden. “Die sporten zijn afhankelijk van zoveel aspecten. Je gaat met 100 procent van die berg af en dat levert goud op, maar dat kan ook een ‘did not finish’ opleveren. Dat is het type sporters dat we hier hebben.”

De Spelen beginnen vrijdag met de openingsceremonie en duren tot en met zondag 13 maart.